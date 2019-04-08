شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "extra news" لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى مستهل زيارة إلى الولايات المتحدة. وفى السياق ذاته عرضت القناة الاستقبال الحافل من قبل الجالية المصرية بأمريكا للرئيس السيسى، رافعين الأعلام المصرية والصور ولافتات الترحيب ، كما ردد المشاركين فى الاستقبال الأغانى الوطنية. Advertisements

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