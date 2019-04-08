رئاسة الجمهورية تنشر صور مغادرة الرئيس السيسي لـ غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لمغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة غينيا، اليوم الاثنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد، الأحد، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الغيني "ألفا كوندي"، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية غينيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس الغيني رحب بزيارة الرئيس التاريخية، لكونها أول زيارة لرئيس مصري إلى غينيا منذ أكثر من خمسة عقود، منوهاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة العمل على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما من خلال متابعة النتائج المثمرة التي أسفرت عنها المباحثات المعمقة التي تمت خلال زيارته الثنائية إلى مصر في مايو 2017، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري.

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هذا، ووصل السيسي، اليوم الاثنين، قاعدة أندرو العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء نظيره دونالد ترامب، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.

ووصل السيسي إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، في إطار جولة خارجية تشمل: غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وقال راضي في وقت سابق، إن زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.