وزيرة الثقافة: ثورة 1919 أنتجت أشكالاً إبداعية ونجحت في تغيير وجه مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن ثورة 1919 أنتجت أشكالا إبداعية أثرت إيجابًا في الوجدان الوطني.

وأكدت عبد الدايم، خلال الحفل الذي نظمه قطاع الإنتاج الثقافي لتكريم 17 شخصية من رموز الثورة بمسرح مركز الهناجر للفنون، أن الاهتمام بمئوية الثورة يعكس شغف المصريين بمعرفة التاريخ ورموزه.

وأضافت: "الثورة كانت نموذجا للوعي والحراك المجتمعي الهادف إلى النهوض بالوطن في العصر الحديث ونجحت في تغيير وجه مصر، كما خلقت نخبة وطنية مثقفة حملت على عاتقها تحقيق أحلام البلاد".

ومن جانبه، قال الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي إن ثورة 1919 تدعو إلى الفخر بتاريخ مشرق وتكريم رموزها الذين سطروا أسمائهم بحروف من نور فى تاريخ الوطن باعتبارهم قدوة تحتذى يأتى كأحد وسائل تعميق العزة معانى الوطنية ، وقدم التحية لكل من شارك فى الثورة العظيمة متوجها بالشكر بأسرهم.

وكرمت عبدالدايم، أسماء 17 شخصية من رموز ثورة 1919 التي مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث في احتفالية أقامها قطاع الانتاج الثقافي بساحة مسرح مركز الهناجر للفنون، في حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وقيادات وزارة الثقافة.

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وسلمت الوزيرة، شهادات التقدير وميداليات تذكارية لأسماء كل من: محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر الأسبق وتسلمها نجله هاني، فخري عبدالنور أحد مؤسسي حزب الوفد وتسلمها نجله الدكتور منير، ويصا واصف رئيس مجلس النواب الأسبق وتسلمها حفيده دوس، مكرم عبيد وتسلمها ابن شقيقه سامح فكري، عبد الرحمن بك فهمي وتسلمها نجله صلاح، إبراهيم باشا أباظة وزير وزير الشئون الاجتماعية والخارجية الأسبق وتسلمتها نجلته هدى أباظة.

كما كرمت عبدالدايم، المناضلة النسائية هدى شعراوي وتسلمتها حفيدتها سنية شعراوي، الدكتور محمد صبري السوربوني سكرتير الوفد المصري بباريس وتسلمتها حفيدته منى السوربوني، ومحمد كامل سليم سكرتير الزعيم سعد زغلول وتسلمها ابن شقيقته محمد أبو العينين، القس مرقس سرجيوس خطيب ثورة 1919 في الجامع الأزهر وتسلمها حفيده وجدي، الشيخ مصطفى القاياتي وتسلمها حفيده المستشار عمر، الفنان بديع خيري وتسلمها حفيدته عطية، جورج بك الخياط رفيق مشوار سعد زغلول وتسلمتها حفيدته دينا الخياط، الشيخ يونس القاضي شاعر الثورة وتسلمتها حفيدته إيمان مهران.

وشهدت الاحتفالية، فقرة فنية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جورج قلتة وضمت باقة من أشهر الأعمال الغنائية الوطنية التراثية التي ارتبطت بفترة ثورة 1919 إلى جانب عدد من المؤلفات المعاصرة منها أنا المصري، يا بلح زغلول، أسلمي يا مصر، قوم يا مصري، مصرنا وطننا، حبايب مصر، بلدنا، قالولي غني، مع كل آذان.

وحضر الاحتفالية كل من: الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور أشرف ذكي رئيس أكاديمية الفنون، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومي، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح.

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