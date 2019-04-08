بسبب العاصفة الترابية.. اضطراب الرحلات الجوية بمطار أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
شهد مطار أسوان الدولي، تأخر وصول وإقلاع عدد من الرحلات الجوية من وإلى المطار، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت مصادر بمطار أسوان، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات من وإلى المطار تأثرت بعاصفة ترابية مفاجئة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية، مما أدى إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى المطار والمغادرة منه خاصة لمطار القاهرة الدولي.
وأكدت المصادر، أنه حركة الإقلاع والهبوط ستعود لحالتها الطبيعية بعد هدوء العاصفة الترابية مساء اليوم، وتحسن مستوى الرؤية فوق المطار.
وكانت عاصفة ترابية مفاجئة، ضربت محافظة أسوان، خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى إغلاق الطرق الصحراوية والسريعة التى تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى المجاورة.
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