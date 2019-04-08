وزير التنمية المحلية يؤكد اهتمامه بدعم متحدي الإعاقة في جميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اهتمام الوزارة بدعم متحدي الإعاقة في جميع المحافظات، موضحًا أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، كما تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

جاء ذلك اليوم خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، ودعم مشاركتهم في المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية (مشروعك)، وتمويل قروض مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، والعمل على محو أمية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد الصورة الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية من خلال إدارة متخصصة بديوان كل محافظة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في إقامة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

وأكد -في كلمته بمناسبة توقيع بروتوكول التعاون- أنه سيتم الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة العمل بعد تدريبهم، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم وسرعة حلها.

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وقال شعراوي إنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل أي عقبات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة، كما ستنظم الوزارة دورات لمتحدي الإعاقة بمركز التنمية المحلية بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتشكيل فرق عمل تقوم بإعداد خطة تنفيذية لكل نشاط يترتب على تنفيذ البروتوكول.

من جانبه، وجه الدكتور أشرف مرعي المشرف على المجلس القومي لشئون الإعاقة، الشكر إلى وزارة التنمية المحلية لدورها الإيجابي في دعم حقوق متحدي الإعاقة بالمحافظات، موضحًا أهمية البروتوكول في تمكين متحدي الإعاقة وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهم.

وقال إنه تم التنسيق مع الوزارة في عدة محاور أهمها إقامة مكاتب خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات وتنفيذ برامج لمحو الأمية خاصة للصم وتدريب كوادر المحليات على لغة الإشارة ومفاهيم الإعاقة وتنمية الوعي بمبادرة مشروعك.