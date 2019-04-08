محمد صبحي يكشف أسباب اعتذاره عن رئاسة "دراما الأعلى للإعلام".. ومصدر بالمجلس يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف الفنان محمد صبحي، أسباب اعتذاره عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال "صبحي"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين- إنه "فور اتفاق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس معه على رئاسة اللجنة، طلب أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا يوضح فيه خطة عمل اللجنة باعتبارها تُنظم عمل الدراما المصرية في إطار القيم والمعايير وليس الرقابة عليها، في ظل وجود جهاز للمصنفات الفنية يتولى مسؤولية الرقابة على الأعمال الفنية منذ سنوات".

وأضاف: "فوجئت بالاتصال بي مجددًا من جانب مكرم محمد، منذ أيام لبدء مهام العمل رئيسًا للجنة بعد أن انتظرت تنظيم المؤتمر الصحفي إلا أنه لم يحدث".

وتابع: "في الوقت الحالي أصبح احتكار سوق الدراما المصرية هو السائد، وأنا أرفض مبدأ احتكار الدراما، بينما يجلس عدد كبير من الفنانين الكبار- وبينهم مثقفون - في بيوتهم لعدم وجود فرصة عمل لهم".

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واستطرد: "في السابق كان السوق مفتوحًا، وكان يتم إنتاج أكثر من 50 مسلسلاً من شركات مختلفة، بينما الآن أصبح الوضع مختلفًا"، مشيرًا إلى أنه "كان من أوائل المطالبين منذ عدة سنوات بوجود وزير للإعلام باعتباره منصبًا سياسيًا، على أن تكون من ضمن مهامه تنظيم أمور الإنتاج الدرامي".

وشدد الفنان محمد صبحي، على أنه قرر عدم تولي رئاسة اللجنة لعدم تنفيذ مطلبه بإعلان دور وأهداف لجنة الدراما، في مؤتمر صحفي.

فيما أكد مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- رفض نشر اسمه- أن دور جميع لجان المجلس تنظيمية وليست رقابية.

وقال المصدر: "ما حدث أن الفنان محمد صبحي طلب تنظيم مؤتمر صحفي لعرض دور وأهداف اللجنة، وحدثت ظروف طارئة لدينا، واستجدت الأمور مرة أخرى، ثم فوجئنا به يبلغنا باعتذاره عن رئاسة اللجنة"، مضيفًا: "مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس وأحمد سليم الأمين العام حاولا إثناءه عن فكرة الاعتذار عن رئاسة اللجنة، إلا أنه رفض، ويبدو أنه كان متخذًا لقراره بشكل مسبق ونهائي".

وأوضح المصدر، أنه بعد إصرار الفنان محمد صبحي، على التمسك بقرار الاعتذار عن رئاسة اللجنة، تم إسناد رئاستها لـ مجدي لاشين، عضو المجلس.