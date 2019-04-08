بالتفاصيل.. "الأوقاف" تفتح باب تعيين خطباء من ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لتعيين أئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة وخطباء المكافأة من بعض الكليات والتخصصات والدفعات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الاثنين، أنه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يُشترَط أن يكون المتقدم من خريجي كليات أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات)، وكلية التربية جامعة الأزهر؛ شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، من دور مايو 2016 وحتى تاريخه، وبشرط أن تكون شهادة التأهيل مثبتة في المؤهل الدراسي، وأن يكون قادرا على صعود المنبر وإمامة الناس.

وبالنسبة لجميع خطباء المكافأة يشمل الإعلان الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين المستوى المالي لخطباء المكافأة خلال عام 2018م وحتى تاريخه من الذين لم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها، ويشترط ألا يزيد سن المتقدم منهم عن أربعين عامًا، وألا يكون قد سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة، وسيتم استبعاد أي اسم لا تنطبق عليه هذه الشروط.

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كما يشمل الإعلان الحاصلين على تقدير جيد تراكمي من دفعتي 2017 و2018م بشرط ألا يقل تقديره في القرآن الكريم عن جيد في أي سنة من السنوات الأربع، وجميع الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا من دفعتي 2017 و2018م ولم يسبق لهم التقدم لمسابقة الأئمة 2016م أو الإعلانات المكملة لها من خريجي الكليات المنصوص عليها في بند ذوي الاحتياجات بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن أربعين عامًا.

كما يُشترَط في المتقدم (من غير ذوي الاحتياجات الخاصة) قبول العمل في أي مديرية من مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية دون أي استثناءات.

وطالبت الأوقاف الراغبين في العمل التقدم في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان وملء النموذج الخاص بكل بند على موقع الوزارة الإلكتروني.