أخبار مصر | برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج لتعديلات جذرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج لتعديلات جذرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج بكل تأكيد إلى تعديلات جذرية جديدة على بنوده.

وأضاف النويشي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن المجتمع المصري شهد العديد من التطورات بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية الحالي أصبح غير ملائم لمواكبة ما طرأ عليه المجتمع في السنوات الأخيرة الماضية، مُؤكدًا أن هناك العديد من النواب تقدموا بتعديلات جديدة حول القانون وهي الآن على طاولة النقاش في اللجان النوعية المُختصة بالمجلس، مُشيرًا إلى أن هناك كافة أعضاء مجلس النواب يستخدمون كافة صلاحياتهم التشريعية من أجل حل الأزمات التي يعاني منها المجتمع بالقانون.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم التشريعات التي تربط تماسك ووحدة المجتمع المصري.