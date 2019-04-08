أخبار مصر | ننشر صور مركز علاج وتأهيل التوحد بعين شمس المقرر افتتاحها غدا بحضور وزيرة التضامن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صور مركز علاج وتأهيل التوحد بعين شمس المقرر افتتاحها غدا بحضور وزيرة التضامن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح غد الثلاثاء، أحدث غرف التأهيل لطيف التوحد والتي تنضم حديثاً لمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس، في إضافة خدمية هامة.

الغرفتان المنتظر افتتاحهما هما السيكوموتور والتكامل الحسي لتعد الغرفتان الأحدث في الشرق الأوسط لعلاج التوحد واللتين تم تجهيزهما وفقاً للقواعد والمعايير العالمية بمنحة قدرها 750 ألف جنيه من البنك التجاري الدولي.

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يأتي الافتتاح على هامش الاحتفالية التي تنظمها الوزارة -المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع- لأبناء مؤسسات الرعاية لذوي الإعاقة التابعة لها في إطار الاحتفال بيوم اليتيم بمقر المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس.

سيشهد الافتتاح عددا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي والمهتمين بمجال الإعاقة.