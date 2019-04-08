أخبار مصر | أحمد حسن يناشد محافظ القاهرة بحل مشكلة والد الدكتورة مريم.. واستجابة فورية من "عبد العال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يناشد محافظ القاهرة بحل مشكلة والد الدكتورة مريم.. واستجابة فورية من "عبد العال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النجم أحمد حسن، لاعب المنتخب الأسبق، والمتحدث باسم نادي بيراميدز، محافظ القاهرة والمسؤولين بمساعدة ودعم عم سعيد، والد الدكتورة مريم، الحاصلة على المركز الثالث على الثانوية العامة، لكونه مثل وقدوة حقيقة، وطالب بمساعدته في استخراج تصريح الكشك.

وكتب "حسن"، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"،:أريد اليوم أن أتحدث في موضوع خارج سياق الرياضة وكرة القدم، وهو قصة عم سعيد حارس العقار والد الطالبة مريم، الذي أعتقد أنه هو النموذج الذي يجب أن نقدمه للمجتمع، بعدما أصبحت النماذج تعتمد على التفاهة والإسفاف والعري".

وتابع: "قصة عم سعيد، مواطن مصري بسيط، كل هدفه أن يقوم بتربية أولاده ويعلمهم بشكل جيد بالحلال، وعم سعيد هو والد مريم الطالبة التي حصلت على المركز الثالث على الجمهورية في الثانوية العامة بفضل تربية والديها، والتحقت بكلية الطب، وهي نموذج نحتاج أن نُسلط عليه الأضواء في الإعلام لأولادنا لكي يتعلموا منهم، وليست النماذج التي تتصدر المشهد الإعلامي بالعري والإسفاف والابتذال".

وأضاف: "مريم ابنة عم سعيد حارس العقار من خلال أسرة بسيطة، وصلت الى أن تكون الثالثة على الجمهورية، وتحدث عنها الكثيرين في العديد من وسائل الإعلام لعدة أيام، ولكنهم نسوها بعد ذلك تماما وكأنها قصة وانتهت.. بعد نجاح مريم في الثانوية العامة، قمت بزيارة مريم ووالدها عم سعيد في بيتهم بصحبة صديقي الصحفي سامي عبد الراضي، وقمنا بتهنئتهم من أجل رفع الروح المعنوية، خاصة وأنها أسرة صعيدية مثلي".

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واستطرد أحمد حسن: "كنت دائما على تواصل مع عم سعيد، وزرته في بيته بعد عام بعدما اجتازت مريم السنة الأولى في كلية الطب بتقدير امتياز، وسألت عم سعيد عن أحواله وأحوال مريم، وقال لي عم سعيد إن الأمور تسير بشكل جيد وأن هدفه وحلمه في الحياة هو أن يكون له كشك يبيع من خلاله بعض المنتجات لكي يعينه على مصاريف الحياة على أسرته وأولاده وابنته في كلية الطب من الحلال، ولم يطلب مساعدة من أشخاص أو أي شىء أخر".

وتابع: "في ذلك الوقت وعدت عم سعيد بمساعدته في الحصول على ترخيص الكشك، وبدأ الصديق سامي عبد الراضي في عملية استخراج الترخيص الخاص بالكشك وحصلنا على عدة وعود دون تنفيذ أي شيء فعلي على أرض الواقع.. ألا يستحق مثل هذا الرجل الطيب البسيط صاحب التجربة الناجحة في تربية أولاده بشكل رائع على المستويين الخلقي والعلمي بأقل الإمكانيات أن نحقق له حلم حياته البسيط، ومن هنا أود أن أناشد المسئولين والسيد محافظ القاهرة بمساعدة ودعم عم سعيد لكونه مثل وقدوة حقيقة، ونطالب بمساعدته في استخراج تصريح الكشك لوالد الدكتورة مريم".

واستجاب محافظ القاهرة لمناشدة الكابتن أحمد حسن، وتقدم اللاعب بالشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، متابعًا: "أتقدم بخالص الشكر للسيد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والذي استجاب في غضون ساعات حول قصة "الحاج سعيد ومريم " طالبة الطب بعين شمس والتي كانت من أوائل الجمهورية منذ عامين".

وتابع: "محافظ القاهرة وله كل الشكر والتقدير أرسل سيارة الى المكان الذي به الحاج سعيد وباقي الأسرة ..واصطحبت السيارة عّم سعيد والدكتورة مريم الى مقر المحافظة.. وهناك تعهد الرجل بالموافقة على طلبات الأسرة وتوفير كل ما تطلب وخصوصًا في ملف " الكشك و مفاجئ آخره وهوً الأمر الذي سيكون نواة جديدة وبداية لتوفير حياة كريمة لأسرة تستحق كل الدعم والتقدير.. أسرة يحتذى بها في الرضا والهدوء والسكينة ..شكراً للجميع".