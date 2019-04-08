أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": الدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول لكافة قضايا القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": الدولة المصرية حريصة على إيجاد حلول لكافة قضايا القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، على الدور والمجهود الكبير الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توطيد العلاقات بالأشقاء في القارة الأفريقية وحرصه الدائم على فتح آفاقا جديدة من التعاون معهم في مختلف المجالات منها الاقتصادية والسياسية في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف خالد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة بعد الدعوة التي تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر عالميا ودورها الرئيسي والقائد في منطقة الشرق الأوسط، مُضيفا أن الجولة الخارجية التي أجرها الرئيس والتي شملت ٤ دول منها ٣ أفريقية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، امتداد لنجاح الدبلوماسية المصرية فى أفريقيا، مشيرا إلى أن تلك الجولات تفتح مجال لتبادل العلاقات سوء كانت اقتصادية أو سياسية، ما يعود بشكل إيجابي على الوطن والمواطنين.

وأكد "قنديل"، على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها فى الدول الافريقية بما يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك فى إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الإفريقى، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة فى إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.

وأشار خالد قنديل، إلى أن الدولة المصرية اتخذت مؤخرًا عددًا من المبادرات الرامية لتحقيق التكامل والاندماج الإفريقي، تضمنت إنشاء مصر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، تجدر الإشارة إلى أن مصر قد استثمرت نحو 1.2 مليار دولار فى أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.