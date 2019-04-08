"كلابش المباحث" ينهي رحلة هارب من الإعدام شنقا بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
4 سنوات من الهروب ظن معها "أيمن" أن خطته آتت ثمارها، وأن سقوطه في قبضة الشرطة بات أمر مستبعد لكنه فوجئ بقوة من قسم شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة تلقي القبض عليه وتقوده إلى محبسه.
تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة أكدت أن "أيمن.س.م" 27 سنة، عاطل هارب من حكم بالإعدام شنقا يتردد على مسقط رأسه بقرية "الديسمي".
ووضع العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث الجنوب خطة محكمة لضبط المتهم، وأعد الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح أكمنة عدة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم.
تبين بالفحص الجنائي أن المتهم هارب من حكم بالإعدام في القضية رقم لسنة 2015 قسم المعادي ( استعمال قوة – قتل ، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.
تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتنفيذ.
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