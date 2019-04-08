أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": " السيسي" يحظى بمصداقية إقليمية وعربية وعالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": " السيسي" يحظى بمصداقية إقليمية وعربية وعالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن عدم اقتصار مظاهر الاحتفال بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمريكا، وعقد قمة ثنائية مع نظيره دونالد ترامب على المصريين فقط الذين نظموا العديد من الاحتفالات، بل شارك الكثيرون من الجاليات العربية وبعض الأمريكيين فيها، كما نظم تيار الاستقلال ووفد الدبلوماسية العربية، العديد من الاحتفالات، تضمنت سيارات تحمل شاشات ضخمة تعرض إنجازات الرئيس السيسى، سواء على مستوى التنمية والنهوض بالبلاد أو فى الحرب التى تشنها الدول المصرية على الإرهاب إنما هو دليل قاطع على الاحترام والمصداقية والثقة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اقليميا وعربيا وعالميا.

ووصف "السويدى"، قيام السيارات التى تعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تجوب وتتجول بمحيط البيت الأبيض إلى جانب العديد من الميادين فى واشنطن، إلى جانب ظهور مئات الملصقات واللافتات التى ترحب بالرئيس،الأمر الذى لفت نظر الأمريكيين إلى حجم الحفواة الضخم الذى يحظى بها الرئيس حتى قبل وصوله أمريكا إنما هو دليل أيضا على المكانة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس السيسى داخل قلوب وعقول كل المصريين والعرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه النائب طلعت السويدى التحية لكل المصريين والعرب الذين حرصوا على تنظيم مظاهرات الحب التى تشهدها واشنطن حاليا وقبل عدة أيام وهو ما يؤكد عن مدى حبهم وارتباطهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التى كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبن الوطن الواحد.