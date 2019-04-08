أخبار مصر | رئيس "طاقة النواب": " السيسي" يحظى بمصداقية إقليمية وعربية وعالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "طاقة النواب": " السيسي" يحظى بمصداقية إقليمية وعربية وعالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووصف "السويدى"، قيام السيارات التى تعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تجوب وتتجول بمحيط البيت الأبيض إلى جانب العديد من الميادين فى واشنطن، إلى جانب ظهور مئات الملصقات واللافتات التى ترحب بالرئيس،الأمر الذى لفت نظر الأمريكيين إلى حجم الحفواة الضخم الذى يحظى بها الرئيس حتى قبل وصوله أمريكا إنما هو دليل أيضا على المكانة الكبيرة التى يحظى بها الرئيس السيسى داخل قلوب وعقول كل المصريين والعرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجه النائب طلعت السويدى التحية لكل المصريين والعرب الذين حرصوا على تنظيم مظاهرات الحب التى تشهدها واشنطن حاليا وقبل عدة أيام وهو ما يؤكد عن مدى حبهم وارتباطهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التى كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبن الوطن الواحد.