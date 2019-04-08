أخبار مصر | رئيس "دينية النواب" يستقبل سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "دينية النواب" يستقبل سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، السفير تورال رضاييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى مصر، اليوم الاثنين، وذلك بمقر اللجنة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون البرلماني بين مصر وأذربيجان، وسبل توطيد العلاقات بين البلدين، ورحب الدكتور أسامة العبد، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، بالسفير الأذربيجاني بالقاهرة باعتبار، مؤكدا أن مصر وأذربيجان تربطهما علاقات تاريخية ووطيدة، وأنه يعتبر لقاء اليوم بداية لتفعيل دور جمعية الصداقة، ليكون هناك تعاون برلمانى، وتعاون على صعيد المجالات والمستويات المختلفة.

وأكد السفير الأذربيجانى وممثلو السفارة، سعادتهم بالتواجد فى مصر واعتبارها بلدهم الثانى، وشددوا على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات سياسيا وثقافيا واقتصاديا وبرلمانيا.

كما طالب وفد سفارة أذربيجان بسرعة إقرار قرار رئيس الجمهورية الخاص بالاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن دخول البلدين بدون تأشيرة مسبقة للعاملين بالقطاع الدبلوماسي للبلدين، وأن تكون تلك الاتفاقية تمهيدا لرفع التأشيرة بين البلدين على المستوى الشعبي للمواطنين فى الدولتين.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد للسفير الأذربيجانى، أنه تم الانتهاء من مناقشة الاتفاقية فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ووافقت عليها اللجنة وقامت بإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس لمناقستها فى أقرب وقت.