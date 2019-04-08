«الشباب والرياضة» تفتح حوارا حول التعديلات الدستورية

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أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة: هناك نصوص دستورية مستحدثة مقترح إضافتها مثل مادة (2) المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية ومادة لإنشاء مجلس الشيوخ

تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب، لإعدادهم للمشاركة فى التعديلات الدستورية وتعريفهم بمواد الدستور التى تم تعديلها، وتدريبهم على العمل الميدانى من خلال أساتذة متخصصين فى القانون الدستورى والعلوم السياسية، وذلك فى الفترة من 7 حتى 10 أبريل الجارىـ بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بمشاركة 250 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، فى إطار "توجهات الدولة لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطنى وتحقيق الاستقرار، مما يتطلب إجراء تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسى، وتماشياً مع الاهداف الاستراتيجية للوزارة".

وفى سياق متصل، حاضر، اليوم الإثنين، الدكتور محمد سالمان طايع استاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول "التعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019"ـ حيث ألقى الضوء على العديد من المفاهيم الهامة التي تخص التعديلات. وفى كلمته، تطرق "سالمان" إلى التطور الدستورى فى مصر المتمثل

وفى سياق متصل، حاضر، اليوم الإثنين، الدكتور محمد سالمان طايع استاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول "التعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019"ـ حيث ألقى الضوء على العديد من المفاهيم الهامة التي تخص التعديلات. وفى كلمته، تطرق "سالمان" إلى التطور الدستورى فى مصر المتمثل فى دستور 1879، ثم دستور 1882 الذى ظهر مع الاحتلال، أعقبه دستور 1923 الذى تم إيقاف العمل به وفقا لدستور عام 1930، ثم فى عام 1935 تم العودة للعمل بدستور 1923 الذى ظل حاكماً حتى 1952، أعقبه الإعلان الدستورى لعام 1953، ثم توالت عدة دساتير لأعوام 1956، 1958، 1964، ثم دستور 1971 الذى ظل العمل به 40 عاماً، حيث استمر حتى عام 2011، ولكن مع قيام ثورة يناير صدر إعلان دستورى مؤقت ثم دستور 2012 ختاماً بدستور 2014. Advertisements وأوضح "سالمان"، أن المواد الدستورية الأصلية والتعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019 والمتمثلة فى المواد التالية: (102) الفقرتين الأولى والثالثة المتعلقة بمجلس النواب، (140) فقرة أولى المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، (160) فقرة أولى المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، المواد 185 و189 و190 و193 المتعلقين بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، المادة (200) المتعلقة بدور ومهام القوات المسلحة، المادة (204) المتعلقة بالمحاكمة أمام القضاء العسكرى، المادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، المادة (243) المتعلقة بالعمال والفلاحين، والمادة (244) المتعلقة بالشباب وذوى الإعاقة، مشيراً إلى وجود نصوص دستورية مستحدثة مقترح إضافتها مثل مادة (2) المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، ومادة لإنشاء مجلس الشيوخ. الجدير بالذكر، أنه سيتم طرح هذه المواد المعدلة للاستفتاء الشعبى عليها أيام 22 و23 و24 أبريل الجارى. وفي سياق مختلف منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتكريم أعضاء برلمان طلائع محافظة الغربية المشاركين في مسابقة "حلمنا مستقبل بلدنا"، لقب الأوسكار كأفضل برلمان طلائع على مستوى الجمهورية وحصولهم على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك خلال تقديمهم أفكار نقاشية لعدد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية في صورة محاكاة لمجلس النواب. وأكد وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على نشر الوعي وتثقيف الشباب في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن برلماني الشباب والطلائع خير إعداد للنشء والشباب سياسياً، حيث يسهم في تنمية وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، وآليات مواجهتها. وأشاد وزير الشباب بأداء المشاركين في مسابقة أوسكار برلمان الطلائع، وحرصهم على الظهور في أفضل صورة على صعيد مناقشة القضايا وطرح الرؤي ووجهات النظر حولها في صورة محاكاة لما يدور في مجلس النواب من جلسات برلمانية. وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة فعاليات مسابقة "حلمنا مستقبل بلدنا" يناير الماضي، حيث تأهل طلائع 6 محافظات "القاهرة، الغربية، دمياط، الأقصر، المنيا، شمال سيناء" للأدوار النهائية للمسابقة، وتعد المسابقة الأولى من نوعها لاختيار أفضل نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، وتهدف الى عمل حراك تنافسي بين برلمان الطلائع في المحافظات، وتمثل نموذج محاكاة للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.

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