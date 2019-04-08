الامتحان الأخير..وزير التعليم بين «النجاح» و«الرسوب»

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«نصر»: يجب استكمال تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.. «حسين» يحذر من إصرار الوزارة ويسأل: كيف نعيد تجربة فاشلة؟ الوزير: أخذنا كل الاحتياطات ليمر الامتحان بدون مشاكل

رغم حالة الغضب التى سيطرت على طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور بعد فشل التجربة الأولى للامتحانات الإلكترونية من خلال التابلت فى مارس الماضي، بسبب عدم تمكنهم من الدخول إلى الامتحان عبر أجهزة التابلت فى أغلب المدارس على مستوى الجمهورية، فإن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، أكد أن امتحان شهر مايو المقبل سيكون أساسيا وإلكترونيا، وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة المدرسة، وفى وقت محدد، الأمر الذى يجعلنا نتساءل: هل تنجح الوزارة هذه المرة فى تطبيق المنظومة أم يستمر الفشل؟

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول الخاص بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 20182019. ومن المقرر وفقا للجدول أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، كما ستتم الامتحانات على فترتين،

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدول الخاص بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 20182019.

ومن المقرر وفقا للجدول أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 وتستمر حتى الخميس 30 مايو 2019، كما ستتم الامتحانات على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا، أما الفترة الثانية فتبدأ في تمام الواحدة ظهرا.

أخذنا كل الاحتياطات

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قال إن امتحانات أولى ثانوي ستكون إلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة أخذت كل الاحتياطات ليمر الامتحان بلا مشكلات أو معوقات.

وأضاف شوقي، فى تصريح له، أنه ليس مطلوبا من طلاب الصف الأول الثانوي سوى النجاح بـ50%، ومن سيرسب سيكون له فرصة ثانية للامتحان يحدد موعدها لاحقا، مؤكدًا أن المجموع الذي سيحصل عليه طالب الصف الأول الثانوي لا علاقة له بتنسيق الثانوية العامة، ولن تدخل درجاته في المجموع التراكمي. (اقرأ أيضا: وزير التعليم: نجحنا في أعظم تجربة إلكترونية)

الغاضبون من «التابلت» أصحاب مصالح

وأوضح شوقي أن الصف الأول الثانوي خلال الأعوام المقبلة سيظل تجريبيا لتسهيل الانتقال الذهني للطلاب من الحفظ إلى الفهم، مشيرًا إلى أن الغاضبين من تجربة التابلت ليسوا الطلاب، ولكن مجموعة من أصحاب المصالح الذين يحاولون إثارة قلق الطلاب، مؤكدًا أن جوهر عملية التطوير في المرحلة الثانوية هو تغيير نمط الأسئلة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تجربة امتحانات التابلت نجحت بعد 28 ساعة من انطلاقها، وأن هناك 380 ألف طالب أصروا على خوض تجربة امتحانات التابلت، واصفًا إياهم بالأبطال.

أبرز المعلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوى:

- الامتحان إلكترونى على التابلت وبنظام الكتاب المفتوح.

- الامتحان سيكون محدد الوقت والمدة لن يكون الوقت متاحا طوال اليوم للطلاب.

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- أسئلة الامتحان من المنهج الدراسى وليس من الضرورى أن تكون من الكتاب المدرسى.

- الامتحان سيتم على فترتين خلال اليوم الدراسي.

- احتساب الدرجات للطلبة على عكس امتحان مارس الماضي بدون درجات.

- لا بد أن يحصل الطالب على 50% فى كل مادة ليتمكن من النجاح.

- درجات الطالب فى الامتحان لتأهيله للصف الثانى الثانوى ولكنها لن تدخل فى مجموع الثانوية التراكمية.

منظومة التعليم الجديدة يجب أن تُستكمل

من جانبها تقول النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن منظومة التعليم الجديدة يجب أن تُستكمل، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنها سـتأخذ كل الاحتياطات اللازمة والإصلاحات لإتمام نجاح المنظومة والتغلب على المعوقات الموجودة.

وأضافت نصر، فى تصريح لـ«التحرير» أن استمرار العمل بالمنظومة الجديدة للتعليم ضروري جدا، لأنه تم صرف أموال كثيرة عليها، ولا يجب التراجع عنها، حتى لا نعطي فرصة لأصحاب المصالح الذين يحاولون إفشال المنظومة.

وتابعت: «التابلت يعد وسيلة لأداء الامتحانات وليس هو التطوير، ولكن نوعية الامتحانات بطريقة الفهم وليس الحفظ والتلقين هو الأمر الجيد، واستخدام التابلت فى الامتحان يُزيد الطالب بالمهارات التكنولوجية». (اقرأ أيضا: انقسام داخل البرلمان حول فشل منظومة التابلت)

كيف نعيد تجربة فاشلة؟

فى المقابل حذر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التعليم، من إصراره على تطبيق الامتحانات على التابلت، لافتًا إلى أن التجربة الأولى لامتحانات مارس فشلت بالفعل بسبب عدم توافر البنية الأساسية لتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.

وأضاف حسين، فى تصريح لـ«التحرير»، أن وزير التربية والتعليم الحالي يتصرف من دماغه ولا يستشير أحدا، الأمر الذى سيزيد من أزمة التعليم فى مصر، قائلًا: «إحنا مش ناقصين كل شوية قرار مختلف ولا توجد خطة واضحة للوزارة.. كيف نعيد تجربة فاشلة؟».

الطلاب وحدهم يتحملون النتائج الخاطئة

وأوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الطلاب وحدهم هم من سيتحملون كل النتائج الخاطئة للوزير، مشيرًا إلى أن الحديث عن الاستعداد الكامل واتخاذ الاحتياطات اللازمة غير حقيقى.

وعن حديث الوزير حول أن الغاضبين من تجربة التابلت ليس الطلاب ولكنهم مجموعة من أصحاب المصالح الذين يحاولون إثارة قلق الطلاب، علق حسين، قائلًا: «أنا واحد من الشعب ونائب فى البرلمان بلجنة التعليم وماليش أي مصلحة غير المحافظة على مصر وأبنائها، ولكن المنظومة الجديدة للتعليم فاشلة والوزير يحاول تجميلها بالعافية».