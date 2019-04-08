انت الان تتابع محافظ كفر الشيخ يخاطب الخارجية بشأن «محتجزي طرابلس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إنه تم مخاطبة وزير الخارجية والجهات الأخرى المعنية لإيجاد حل عاجل لإنهاء أزمة احتجاز 6 من أبناء المحافظة بأحد السجون الليبية، وذلك بعد سفرهم إلى ليبيا للعمل بإحدى الشركات الليبية. وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه تم القبض عليهم داخل الأراضي الليبية بالكمين الليبي "طريق السكة - المدينة" منذ 25 يناير الماضي، مؤكدًا أنه تم ترحيلهم الى سجن طرابلس وانقطع الاتصال بهم منذ فترة وحتى الآن.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن وزارة الخارجية وعدت بالتدخل لحل الأزمة ومتابعة حالتهم الصحية داخل سجن طرابلس، والتواصل مع المسؤولين داخل الأراضي الليبية من أجل عودتهم في القريب العاجل سالمين إلى أرض الوطن. وحسب المحافظة، فإن الشباب المحتجزين في ليبيا، هم "صبرى أحمد عطية دردرة، ومحمود محمد إبراهيم غالى، وعبدالنبى