شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يأمر بصرف مكافأة شهرا للعاملين بمحطة بحوث «شندويل» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف حافز شهر من الراتب الأساسي لجميع العاملين بمحطة البحوث الزراعية بقرية «جزيرة شندويل» من أساتذة وباحثين وإداريين. واستمع الوزير خلال زيارته للمحطة برفقة الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، وقيادات مديرية الزراعة بالمحافظة إلى مطالب ومشاكل العاملين بالمحطة، وأعطى توجيهاته بالعمل على حلها، مؤكدا أن حجم العائد والحافز مستقبلا للعاملين سيعتمد على حجم الإنتاج، وتعظيم الموارد الذاتية للوزارة، وتحقيق وفرة في الموازنة لتلبية المتطلبات، ودعم مسيرة البحث العلمي والإنتاج الزراعي

وزر الزراعة يلتقى محافظ سوهاج

وزر الزراعة يلتقى محافظ سوهاج

وزر الزراعة يلتقى محافظ سوهاج

وأشار «أبوستيت»، إلى أن الوزارة ستعمل من خلال خطتها الاستثمارية المقبلة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المحطة وتطويرها، وتمكينها من أداء رسالتها، مشددا على ضرورة العمل بجد وكفاءة وضمير من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من المحطات ومراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.