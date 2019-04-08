شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تحتفل بيوم اليتيم بمحافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم على مستوى محافظات الجمهورية والتى تضمنت تنظيم الحفلات الترفيهية والفنية للأبناء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ففى محافظة أسيوط و بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى اقامت مديرية التضامن الاجتماعى احتفالا بيوم اليتيم بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والأستاذة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والأطفال والشباب من مختلف الجمعيات والمؤسسات التعليمية شهد الحفل الذى اقيم بحديقة الفردوس تكريم حفظة القران الكريم وأسر الشهداء والطلاب المتفوقين من مختلف مدارس التربية والتعليم حيث تم توزيع الهدايا والوجبات على 1500 طفل مشارك بالحفل الذى تضمن عدد من الفقرات الفنية والغنائية وعروضا للتنورة، وتم توزيع شهادات التقدير والهدايا على 42 طفل من أبناء الشهداء ومن حفظة القرآن الكريم والأطفال المتفوقين وتكريم القائمين على عدد من دورالأيتام من المتميزين.

وفى محافظة الشرقية نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بحضور د ممدوح غراب، محافظ الشرقية ومحمد السيد وكيل وزارة تضامن الشرقية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان حفل زفاف جماعى لعرائس ايتام حيث تم تقديم الاجهزة الكهربائية والمفروشات والهدايا المالية لهم كما تم خلال الاحتفال الذى شهده 400 طفل يتيم من مختلف مراكز وقرى المحافظة تكريم عدد من الأبناء الأيتام المتفوقين دراسيا وخلقيا.

وفى محافظة مرسى مطروح نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى احتفالية كبرى بالنادى الاجتماعى بمطروح بحضور السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ وأحمد خير الدين وكيل وزارة تضامن بمرسى مطروح حيث تم تكريم 30 تلميذا من الأبناء الأيتام المتفوقين دراسيا و30 ابنا من حفظة القرآن الكريم كما تم تكريم خمس عرائس من الايتام بتقديم المبالغ المالية وتتضمن الحفل عروضا الفنون الشعبية والتنورة والساحر

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كما شهدت محافظة الاسكندرية فعاليات إحتفالية مهرجان أقدر أكون مبدع - والتى نظمت برعاية مديرية التضامن الاجتماعى وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للداون ويوم اليتيم والتى تضمنت تنظيم مسيرة للتوعية كما قام رضا متولى وكيل الوزارة بزيارة عدد من الدور لتفقد مستوى الخدمة المقدمة والرعاية النفسية والاجتماعية والصحية والاحتفال مع الأبناء بالدور.

وفى محافظة قنا تم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى تظيم احتفالية بحضور وكيل وزاره التضامن الاجتماعي حسين الباز وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة تضمن الاحتفال فقرات للفنون الشعبية و الفقرات الفنية وشهد الحفل تكريم 20 طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيًا وتكريم 3 أمهات مثاليات، كما شهد أيضا اقامة حفل زفاف جماعي لعرائس من دور الأيتام والجمعيات بالإضافة إلى تقديم مساعدات زواج لـ30 عروسة.

وفى محافظة القاهرة قام وكيل وزارة التضامن بالقاهرة محمد سيد بمشاركة عدد من دور الأيتام الاحتفالات التى أقيمت وتكريم عدد من الأبناء المتميزين خلقيا وتعليما كما قام بزيارة عدد من الدور للوقوف على الخدمات المقدمة بها.

وفى محافظة الفيوم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى تم تنظيم احتفالية بنادى قارون بالفيوم وذلك بحضور السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والسيده ايمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم وبحضور 1000طفل حيث تم تكريم عدد من الأبناء المتفوقين علمياو من حفظه القران الكريم ومتحدى الإعاقة المتفوقين رياضيا كما اقيم حفل زفاف لعرائس يتيمات وتسليمن هدايا نقدية وتخلل الحفل فقرات غنائية وترفيهية .. كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية تكريم عدد من شهداء الشرطه حيث تم تكريم عدد 5 أمهات من أسر الشهداء وتكريم عدد5 أمهات مثاليات.

وفى محافظة الدقهلية قام السيد عبد الفتاح يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بمشاركة عدد من الاحتفالات التى اقيمت على مستوى عدد من دور الايتام كما تفقد عدد من المؤسسات الايوائية للوقوف على الخدمات بها ومشاركة الابناء احتفالاتهمة