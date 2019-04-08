شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة من «شندويل» سوهاج: أنا أول وزير يزور المحطة من 33 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، محطة البحوث الزراعية بقرية «جزيرة شندويل». وأكد الوزير خلال تفقده المحطة ولقاءه بالعاملين بها أنه سيتم خلال الموسم الشتوي الحالي عمل تقييم لجميع المحطات ومراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية من الوزارة للإشراف والمراجعة على المحطات ومراكز البحوث يوم بيوم، ورصد عمليات المحصول والفاكهة والإنتاج قبل البيع وبعد البيع، مشددا على أن كل من شارك في لجان التقييم والمزادات خلال الفترة السابقة، لن يشارك في اللجان التي ستشكل في الفترة المقبلة. قائلا: م«بسوط لأني أول وزير زراعة يزور المحطة من سنة 1986 أي من 33 سنة، بعد وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والى، وسيكون هناك تواصل مستمر من أجل إلقاء الضوء على ما يبذله العاملين بالمحطات من جهود وما يحققونه من نتائج». وزير الزراعة من محطة «شندويل» سوهاج: أنا أول وزير يزور المحطة من 33 سنة وزير الزراعة من محطة «شندويل» سوهاج: أنا أول وزير يزور المحطة من 33 سنة

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