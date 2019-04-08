شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل صاحب «فيديو الحضن» بالشرقية.. ومصدر بالتعليم: «أبناء عمومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة أبوكبير بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، الإثنين، إخلاء سبيل طالب بطل واقعة فيديو تم تداوله بشأن قيام شباب وفتيات بـ«حضن» بعضهم البعض داخل مدرسة الزهراء الإعدادية بمدينة أبوكبير، والتى حدثت في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدرسة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورود من بلاغاً لمركز شرطة أبوكبير بقيام «أحمد. الـ» 22 سنة والمقيم بندر أبوكبير بتسليم نفسه على خلفية اتهامه بالتورط في الفيديو المشار إليه، والذي أفاد بأنه كان قد تقدم لخطبة إحدى الفتيات اللاتي ظهرن يحتضناه في الفيديو.

بينما أفاد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أن المديرية قامت بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة بالتنسيق مع لجنة من ديوان عام المحافظة وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل الطالبات ممن ظهرنَ في الفيديو وفقا للائحة الانضباط الطلابي لمدة 15 يومًا قبل أن يتم إحالتهم للجنة تأهيل نفسي، موضحًا أنهم أبناء عمومة، وأن ما حدث كان فور انتهاء اليوم الأخير للامتحانات بالمدرسة.