شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يطلق مبادرة «دكان الفرحة» لتوزيع 250 ألف قطعة ملابس على طلاب الجامعات مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق تحيا مصر، الاثنين، مبادرة جديدة تحت عنوان «دكان الفرحة» لتوزيع 250 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات المصرية مجانا، والتي وفرها الصندوق من مساهمات عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة.

وقال المدير المالي والإداري للصندوق، تامر عبدالفتاح، إنه سيتم توزيع الملابس من خلال تنظيم مجموعة من المعارض في إطار مبادرة «دكان الفرحة» داخل الجامعات بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات لحصر أعداد الطلاب الأولى بالرعاية بكل جامعة.

وأضاف أن معارض المبادرة بدأت فعالياتها اليوم في جامعة المنيا، وذلك من خلال معرض يضم 17 ألف قطعة ملابس سيختار منها الطلاب ما يناسبهم، وذلك بحضور نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد جلال.

وأوضح «عبدالفتاح» أن مبادرة «دكان الفرحة» تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب «دكان الفرحة» هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع، والتي استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

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وأشار المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، إلى أن محور الدعم الاجتماعي يتضمن أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

في ذات السياق يوفر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادي مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم «مستورة» والذي يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، في صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهي الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية.

ويستهدف برنامج «مستورة» كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، ونجح المشروع في توفير هذه المشروعات لأكثر من 17 ألف امرأة حتى الآن بتمويل قدرة 270 مليون جنيه.

وبالتزامن مع تمويل صندوق تحيا مصر لمشروعات برنامج مستورة، قام الصندوق برصد مبلغ 30 مليون جنيه تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بفك كرب الغارمين والغارمات، وذلك حماية لكيان الأسرة المصرية، ولمنح فرصة جديدة لهم لبدء حياتهم من جديد.

وتتكامل مبادرة «سجون بلا غارمات» مع برنامج «مستورة» تأكيدا على دور صندوق تحيا مصر في تدعيم القيم الإنسانية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، التي حرص رئيس الجمهورية على إرساءها مع مبادرته لتأسيس صندوق تحيا مصر

مباردة «دكان الفرحة» من صندوق تحيا مصر

مباردة «دكان الفرحة» من صندوق تحيا مصر

مباردة «دكان الفرحة» من صندوق تحيا مصر