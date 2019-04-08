شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «التعليم» تتفقد «مدرسة البيارة».. والأهالي يطالبون بإقالة المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة من وزارة التربية والتعليم، الإثنين، مدرسة بنوفر الابتدائية بكفر الزيات في الغربية، والتي شهدت واقعة مصرع الطفل «محمد بهنسي» تلميذ في الصف الأول الابتدائي، بعد سقوطه في بيارة الصرف الصحي.

واستمعت اللجنة لأقوال مدير إدارة كفر الزيات التعليمية ومسؤولين الأمن والسلامة، ومديرى التعليم الإعدادي والابتدائي بالإدارة، ومدير جهاز المتابعة بالإدارة، كما طالبت بالاطلاع على تقارير المتابعة داخل المدرسة منذ عام عن حالة المدرسة والإصلاحات، التي تمت في المدرسة.

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وتبين خلال الزيارة أن العملية التعليمية بالمدرسة متوقفة، بناء على طلب أولياء الأمور الذين رفضوا ذهاب أبنائهم إلى المدرسة إلا بعد إصلاح البيارات ومعالجة كافة السلبيات بالمدرسة.

وطالب أهالى القرية وأولياء الأمور بالتحقيق مع هشام السعيد محافظ الغربية وإقالته أسوة بما حدث مع وكيل وزارة التربية والتعليم، واتهموه بـ«الإهمال والتقاعس».

كانت مدرسة «بنوفر» شهدت مصرع الطفل محمد عمرو البهنسي، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، إثر سقوطه داخل بالوعة مفتوحة خلف إحدى مبان المدرسة، وقرر الشناوى عايد وكيل الوزارة المستبعد، إحالة كلا من مدير المدرسة ومسؤولين بلإدارة كفر الزيات التعليمية، إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة سقوط تلميذ في بالوعة صرف داخل المدرسة، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء النيابة من التحقيقات، وصرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ.