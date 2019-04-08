شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يزور مدينة الإنتاج الإعلامي: «تُضاهي كبرى الاستديوهات العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية، الإثنين، مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة المدينة التسويقية لجذب شركات الإنتاج العالمية للعمل في مصر، ووضع المدينة على الخريطة الإنتاجية للسينما الأمريكية.

وأكد أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة المدينة في تصريحات صحفية، أن «هدف الزيارة هو إعطاء انطباعًا حقيقيًا عن طبيعة الأوضاع في مصر بعد التشويه الإعلامي لصورة مصر في الغرب وإظهارها بشكل غير مستقر».

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وقام الوفد ضمن زيارته لمصر بزيارة الأقصر وشرم الشيخ بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي، وخلال زيارة الوفد للمدينة تفقدوا مناطق التصوير المفتوحة، والتقوا بعدد كبير من الفنانين المصريين الذين يقومون حالياً بتصوير الأعمال الدرامية في المدينة، كما قاموا بزيارة لاستوديو قناة MBC , ومركز دولبي أتموس، الذي يعد أحدث أنظمة الصوت في العالم، ومركز حماية التراث السينمائي بالمدينة.

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة بالزيارة، وأكدوا أنها كشفت العديد من الحقائق عن مصر أمامهم، كما أعربوا عن مفاجأتهم بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي الفنية والتكنولوجية، التي تُضاهي كبرى الاستديوهات العالمية، مشيرين إلى أن هذه الزيارة ستفتح الباب أمامهم لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر والشرق الأوسط .

وقال «هيكل» إن «الزيارة تأتي بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد موافقة مجلس إدارة المدينة، وتفعيلاً لقرار رئيس الوزراء بمنح المدينة حق ترخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر»، مشيرًا إلى أن الوفد الأمريكي ألقى العديد من التساؤلات الخاصة بالتسهيلات، التي تمنحها المدينة لتصوير الأفلام الأمريكية داخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي».

وأشار إلى أن «المدينة أوضحت لهم أن القرار الجديد من رئيس الوزراء يزيل الكثير من أسباب إحجام هذه الشركات من التعامل مع مصر لسنوات طويلة»، مؤكدًا أن عدداً من هؤلاء المنتجين لديه مشروعات إنتاج سينمائي طويلة الأجل، وأن بعضها يصلح للتنفيذ داخل مصر.