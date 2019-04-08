شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية خلال لقائه بالعاملين: من لم يستطع أن يعمل معنا فليقدم اعتذارًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية للتصدي لكل من يحاول التعدي بالبناء على الأرض الزراعية أو الأراضي أملاك الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

كما أكد محافظ الشرقية ضرورة تواجد كل مسؤول في الشارع والإلتحام بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم على الطبيعة والتوجيه بحلها فوراً ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وقال المحافظ من لم يستطع أن يعمل معنا فليقدم اعتذارا، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب أن يقوم كل منا بعمله على الوجه الأكمل للمساهمة في بناء وتقدم الوطن.

وأشاد المحافظ بدور الرائدات الريفيات في قطاعات العمل المجتمعي والصحي والسياسي ودورهن الملحوظ في نجاح حملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي بالإضافة إلى دورهن في تشجيع السيدات على المشاركة في كافة الإستحقاقات الدستورية السابقة والقادمة ورفع الوعي السياسي لديهن للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.

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وقال محافظ الشرقية إنه سيواصل لقاءاته بالعاملين بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لتجديد أواصر الود والتعاون بين العاملين والقيادات التنفيذية والرئدات الريفيات بما ينعكس على تحسين بيئة العمل وبذل مزيد من الجهد مؤكداً أننا نعمل من أجل إرضاء المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

واستمع المحافظ للعاملين بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر للتعرف على مقترحاتهم وأرائهم لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات أمام العاملين بمجالس المدن والأحياء وتحسين بيئة العمل أمامهم.

جاء ذلك خلال مشاركته الإثنين وجبة إفطار جماعي مع رؤساء الوحدات المحلية القروية والعاملين بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر والرائدات الريفيات، بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية والعقيد أحمد الهواري رئيس مدينة صان الحجر وبدوي الشحات رئيس مدينة منشأة أبوعمر.

فيما أعرب العاملون بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر والرائدات الريفيات عن سعادتهم بتواجد محافظ الشرقية بينهم وتناول وجبة إفطار معهم ليمثل دافعا لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري لنيل رضا المواطن.