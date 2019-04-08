شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء المجلس الاستشاري لـ«حقوق الجامعة الألمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الاستشاري لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية، الذي يضم عدد كبير من رجال القضاء والقانون الألماني المصري لأول مرة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتطوير المناهج العلمية لكلية الحقوق بالجامعة بما تتماشى مع القوانين الدولية خاصة الألمانية، كما التقي رجال القضاء، طلاب الكلية، لتقديم عدد من الرؤي العملية حول عمل القضاء الألماني.

ويضم المجلس الاستشاري من الجانب الألماني، شتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية بتورينجن والرئيس الأسبق لمكتب التقييم القضائي في يينا وتورينجن، وانيتا ايزنهارت قاضية ببرلين، وجريجور باخمن أستاذ قانون بجامعة هامبولت ببرلين، واولريش باتيس أستاذ قانون جامعة هامبولت ببرلين، وأمية علوان أستاذ قانون بجامعة هايدلبرج، واوليفر فلايج قاضي بهامبورج، وهاجن هازلبرينك محامي وخبير دولي وأستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين، وبيتر جوفريش رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة الأسبق، وميشيل يانش أستاذ قانون بجامعة «HTW» ببرلين، وألكسندر ياناش القاضي بالمحكمة الإدارية الفدرالية في برلين، وهورست هايتلاند مدير إدارة العدل بوزارة العدل الفيدرالية.

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وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن المجلس الاستشارى لكلية الحقوق ناقش عددا من الأمور حول سبل تطويرالمناهج الدراسية والبحث العلمي وآليات التدريب العملي المستمر خلال فترة الدراسة في المجالات القانونية لطلاب الكلية وعقد محاكاة للمحاكمات وكافة تفاصيل القضاء ومناقشة سبل التبادل العلمي بين الأساتذة الألمان ونظرائهم المصريين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية لطلاب الكلية.

وأضاف «منصور» أن هناك عددا من طلاب الكلية أتموا فصلاً دراسياً كاملاً بألمانيا، زارو فيه عددا من المحاكم وخضعوا لمجموعة من التدريبات العملية والتقوا بعدد من القضاة وأساتذة كليات الحقوق بألمانيا، كما قامت العديد من المكاتب الكبرى العاملة في مجال المحاماة بتوفير التدريب العملي لهم، وهو ما يعطي لطلاب الكلية قيمة مضافة تؤهلهم للتعامل مع كافة فروع الدراسة الحقوقية على مستوى مصر والعالم، فأبواب العلم مفتوحة للجميع وأن أهم ما في العلم عالميته، فلا أحد يحتكر العلم، لذا على الإنسان أن يستفيد من كل الخبرات المحيطة به على مستوى العالم، فعالمية العلم نراها الآن تحدث في الجامعة الألمانية بالقاهرة وهو الدور المنوط لها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية هو الثالث، حيث يعقد مرتين سنويا بشكل دورى كل ستة أشهر ما بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى أن تجمع هولاء الشخصيات خارج ألمانيا أمر غير مسبوق.

ولفت إلى تخريج الدفعة الأولى من الكلية 2021 ولكن لا ننتظر تخريج دفعات جديدة حتي يكون هناك مزج بين النظام المصري والدولي، وإنما نسعي لأن يكون أول خريج قادر على العمل في المحاكم الألمانية مباشرة بعد الخضوع لاختبار للحصول على تصريح مزاولة المهنة شأنه شأن أي خريج ألماني، موضحا أن الهدف أن يكون هناك خريج على دراية كاملة بالمجتمع الدولي حتي يكون لدينا خريجون يستطيعون تمثيل مصر في المؤسسات القانونية الدولية والمحاكم الدولية في كافة التخصصات.