شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتدخل لإنهاء احتجاز 6 مصريين في أحد سجون ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم مخاطبة وزير الخارجية والجهات الأخرى المعنية لإنهاء أزمة احتجاز 6 من أبناء المحافظة بأحد السجون الليبية من مدينة برج البرلس.

وذكرت مصادر بالمحافظة في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشباب أثناء سفرهم إلى ليبيا للعمل بإحدى الشركات الليبية تم القبض عليهم داخل الأراضي الليبية بالكمين الليبي طريق السكة/ المدينة منذ 25 يناير 2019، وتم ترحيلهم إلى سجن طرابلس وانقطع الاتصال بهم، بينما أطلق ذووهم استغاثتهم بمحافظ كفرالشيخ لإطلاق سراحهم حفاظاً على حياتهم.