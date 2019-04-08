شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركات السينما الأمريكية يزور مدينة الإنتاج الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار مدينة الإنتاج الإعلامي وفد من شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية تأتي الزيارة ضمن خطة المدينة التسويقية لجذب شركات الإنتاج العالمية للعمل في مصر، ووضع المدينة على الخريطة الإنتاجية للسينما الأمريكية.

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وأكد أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة المدينة أن هدف الزيارة هو إعطاء انطباع حقيقي عن طبيعة الأوضاع في مصر بعد التشويه الإعلامي لصورة مصر في الغرب وإظهارها بشكل غير مستقر. وقام الوفد ضمن زيارته لمصر بزيارة الأقصر وشرم الشيخ بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي. وخلال زيارة الوفد للمدينة تفقدوا مناطق التصوير المفتوحة، والتقوا بعدد كبير من الفنانين المصريين الذين يقومون حالياً بتصوير الأعمال الدرامية في المدينة. كما قاموا بزيارة لاستديو قناة «MBC»، ومركز دولبي أتموس الذي يعد أحدث أنظمة الصوت في العالم. وكذلك مركز حماية التراث السينمائي بالمدينة.

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة بالزيارة، وأكدوا أنها كشفت العديد من الحقائق عن مصر أمامهم. كما أعربوا عن مفاجأتهم بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي الفنية والتكنولوجية. وأن هذه الزيارة ستفتح الباب أمامهم لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر والشرق الأوسط.

وأعلن «هيكل» أن الزيارة تأتي بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد موافقة مجلس إدارة المدينة، وتفعيلاً لقرار رئيس الوزراء بمنح المدينة حق ترخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر. وأن الوفد الأمريكي ألقي العديد من التساؤلات الخاصة بالتسهيلات التي تمنحها المدينة لتصوير الأفلام الأمريكية داخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن المدينة اوضحت لهم أن القرار الجديد من رئيس الوزراء يزيل الكثير من أسباب إجحام هذه الشركات من التعامل مع مصر لسنوات طويلة. وأوضح أن عدداً من هؤلاء المنتجين لديه مشروعات إنتاج سينمائي طويلة الأجل، وأن بعضها يصلح للتنفيذ داخل مصر.