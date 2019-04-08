شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يبحث سبل التوسع في مشروعات «الغاز والكهرباء» مع أعضاء البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة سبل دعم وتعزيز قطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات والتوسع فيها بالقرى والمراكز وحل بعض المشكلات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالناصر أمين رئيس قطاع كهرباء أسيوط، والمهندس هاني ثروت مدير عام الإدارة العامة لفرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط، والمهندس أحمد حسن مدير بشركة وادى النيل للغاز الطبيعي، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.

Advertisements

واستعرض ممثلي شركات الغاز والكهرباء والاتصالات سبل دعم القرى الأكثر احتياجًا واستكمال مشروعات الخدمات من غاز وكهرباء واتصالات فضلًا عن المشروعات الأساسية من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي واستمع الحاضرون إلى الخطط التوسعية لشركات الغاز والاتصالات والكهرباء.

اجتماع محافظ أسيوط وأعضاء مجلس النواب

وأشار محافظ أسيوط إلى أهم المشروعات التي نفذتها شركة وادي النيل للغاز من وحدات سكنية ومنشآت تجارية وخدمية ومشروعات صناعية تمثلت في 4 مدن ومراكز هي أسيوط والفتح وأبنوب وديروط بإجمالي 169 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن بعض المنشآت الصناعية بالمراكز التي تم توصيل الغاز لها، مؤكدًا ضرورة تحسين أداء شبكة الكهرباء ضمن المحاور الأساسية للخطة الاستثمارية ورفع قدرات محولات التوزيع والتوسع في إنشاء لوحات توزيع جديدة.

وقدم بعض أعضاء مجلس النواب بعض المقترحات الخاصة باستكمال شبكات المرافق بالقرى والنجوع والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومراكز المحافظة التي انتهت من توصيل شبكات الصرف الصحي.