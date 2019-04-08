شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات حتى 18 أبريل الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 أبريل الجاري للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية، والتي كان من المقرر لها الانتهاء الأربعاء 10 من أبريل الجاري، تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة، وفقا للمستويات التي أعلنت عنها الوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن- في بيان اليوم الإثنين- إلى أن الوزارة استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم أفضل الخدمات للحجيج الفائز بتأشيرات هذا العام، وعددهم 12 ألفا من إجمالي من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية، والذين بلغ عددهم 32 ألف و600 متقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

من جهته، أوضح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي أن الحجيج الفائزين بتأشيرات لهذا العام بدءوا في سداد رسوم رحلة الحج منذ الثاني من أبريل الجاري من خلال أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأضاف «عبدالموجود» أنه على كل حاج فائز بالقرعة كفائز أساسي سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الإجتماعية، ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل، وصورة بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن سنة، إضافة إلى صحفية حالة جنائية وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج، وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة. (www.hajjfoundation.org.eg).