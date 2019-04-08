شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قصر عمرها.. جامعة فاروس ضمن تصنيفات «التايمز» للتعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت جامعة فاروس في الإسكندرية، مركزًا متقدمًا بين «201-300» وذلك في تصنيف جديد لمؤسسة التايمز للتعليم العالي حول «التأثير الاجتماعي والاقتصادي للجامعات على أساس الممارسات التي قامت بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» كأول جامعة مصرية خاصة تٌقيم بهذا التصنيف لما لها من أثر واضح في خدمة المجتمع المصري.

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ويعد تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، أول محاولة عالمية لقياس وتوثيق مدى تأثير الجامعات على المجتمع، ويعتمد في الأساس على الأبحاث العلمية ونشرها في مجلات ذات تصنيف عالِ على مستوى العالم، كونها أبحاث هدفها خدمة المجتمع في الأساس، واعتمدت جامعة فاروس في الفترة الأخيرة على دعم هذه الأبحاث ونشرها والاهتمام بها.

وقال رئيس جامعة فاروس، الدكتور محمود محيي الدين، إن الجامعة وقعت عدة بروتوكولات مع جامعات عالمية ومصرية ساهمت في رفع تصنيفها، لافتًا إلى الاهتمام بتواجد تخصصات في كلياتها غير موجودة في الجامعات المصرية، بهدف إثراء الجامعة علميًا، مضيفًا أن واحدةَ من أسباب وصول الجامعة لتلك المكانة بين جامعات العالم، رغم قصر عمرها، هو حصولها على أعلى نسبة «استشهاد» على مستوى الجامعات المصرية الخاصة، وهو ما يعني أن تستشهد الجامعات العالمية والمجلات والدوريات العلمية بأبحاثها.

جامعة مصرية خاصة ضمن تصنيفات «التايمز» للتعليم العالي عالميًا

من جهته، أشار أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبدالفتاح رجب، إلى أن قطاع أو مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بتفعيل دور الجامعة في حل مشكلات المجتمع السكندري والإسهام في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي، بالإضافة إلى تقديم استشارات فنية للجهات والهيئات والأفراد، وتصميم مشروعات وبرامج والإشراف على تنفيذها لمختلف قطاعات المجتمع، وإجراء بحوث تطبيقية ميدانية، والمشاركة في تنمية قدرات ومهارات الأفراد والمتخصصين، والمشاركة في رفع الوعي ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع، ودراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج التدريب، والوحدات ذات الطابع الخاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية.