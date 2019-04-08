شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات السعودى: سنعمل مع مصر على وضع سياسات مشتركة لنقل المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى، عن تطلعه لتعزيز كافة أوجه التعاون المشترك بين الرياض والقاهرة، في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الاتصالات.

وقال في تصريحات له، خلال زيارته لمقر سفارة المملكة العربية السعودية اليوم بالقاهرة، حيث استقبله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، إنه التقى عددا من الطلبة والدارسين السعوديين بالجامعات والمعاهد التكنولوجية في بلدهم الثاني مصر، وانبهر بمستوى المعرفة العلمية لديهم.

وأوضح أن المستوى الذي وصل إليه هؤلاء الطلاب يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن المملكة تسير على الطريق الصحيح، كما تعد مؤشرًا قويًا على المستقبل المشرق الذي ينتظر المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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ونوه السواحة بالمنتدى المصرى السعودى للاقتصاد الرقمى، الذي انطلق اليوم بالقاهرة، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأوضح أن هناك نحو 200 شركة سعودية ومصرية شاركت بالفعل في أعمال هذا المنتدى الهام.

وأضاف: "سنعمل بشكل جاد خلال المرحلة المقبلة على رسم خطط، وسياسات تكاملية بين المملكة ومصر، كي نتمكن من تفعيل عملية نقل المعرفة والتقنية بين البلدين، بما يحقق أمال وتطلعات الشعبين الشقيقين".