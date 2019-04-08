شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. القمامة ومخلفات البناء تغلق الطرق بحى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراكم القمامة فى عدة مناطق بالقاهرة، ومن بين هذه المناطق حى المرج، حيث تنتشر القمامة على جانبي الطرق، ويبدو أن حى المرج لم يعرف عن المنظومة الجديدة شيئا خاصة فى منطقة عزبة النخل، كاميرا "دوت مصر" ترصد المأساة فى الفيديو التالى..

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