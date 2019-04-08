شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة :اقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائى والطبى بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، المهندس ياسر المغربى مستشار وزير التجارة والصناعة يرافقه ممثلى شركة جيليتا إحدى اكبر الشركات الألمانية لتصنيع الجيلاتين والتي تمتلك 21 مصنعا على مستوى العالم ويبلغ انتاجها 22% من السوق العالمي للجيلاتين وتطمح لشراكة مصرية لأقامة مصنعها الجديد والذي سيكون الأول من نوعه في العالم لانتاج الجيلاتين الغذائي والطبي الحلال.

وقال المغربي أن الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عقد عدة لقاءات مع شركة جيليتا وأن التنسيق الجاري مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يأتي بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لضمان الأشراف البيطري واصدار الشهادات الصحية البيطرية للمذبوحات والمنتجات ذات الأصل الحيواني ومنها الجلود والجيلاتين.

ومن ناحيتها قالت محرز إن الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يقدم الدعم الكامل لانجاح المشروع

وقد استعرضت " محرز" خلال الإجتماع الاجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة على مدار عامين لإنشاء قواعد البيانات الثروة الحيوانية وعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات والتي بلغت 4 ,4 مليون رأس ماشية على مدار عامي 2017 ، 2018 حيث يتم تسجيل الحالة الصحية للحيوان والتحصينات لاحكام عملية التتبع من المزرعة الى المجزر وخطه لتطوير المجازر المصرية واحكام الأشراف البيطري على المذبوحات بالمجازر و ما تم من خطوات لضمان وصول لحوم آمنة للمصريين وكذلك ما يتم من عمليات التفتيش والرقابة البيطرية المستمرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط ومصادرة اللحوم المذبوحة خارج المجازر

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واضافت محرز أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت باجراءات لتشجيع الذبح بالمجازر وفتح أبواب المجازر أمام المواطنين للذبح مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك الماضي وأن عمليات الذبح بالمجازر يتم فيها الكشف البيطري على الحيوانات الحية قبل ذبحها ثم الكشف على الذبائح وختمها بالأختام الرسمية من قبل الطبيب البيطري المكلف بالأشراف على المجزر كذلك تم اصدار قرارات منظمة وطرح تعديلات لقانون الطب البيطري لتغليظ عقوبات الذبح خارج المجازر

وقد رحبت نائب وزير الزراعة بالتوافق على آلية لتوسيم الجلود وتتبعها وربطها بالمذبوحات والحيوانات كأحد المعايير المطلوبة لتصدير الجيلاتين الغذائي والطبي الى الأتحاد الأوروبي لضمان توقيع الكشف البيطري على مصدره من الحيوانات وصلاحيتة للأستهلاك الآدمي

وقد أكد مستشار وزير الصناعة والتجارة بأن هذا الأجتماع يأتي كأحد فعاليات التنسيق الجاري منذ أغسطس الماضي لأنشاء أكبر مصنع للجيلاتين الطبي والغذائي الحلال بالشرق الأوسط والمخطط اقامته بمنطقة الروبيكي خلال العامين القادمين وسيتم انشاء المصنع من خلال شراكة مصرية ألمانية بين شركة القاهرة للأستثمار وشركة جيليتا ومجموعة من المدابغ المصرية بالقطاع الخاص.

وقد أعرب الوفد الألماني الممثل لشركة جيليتا عن التفاؤل الشديد وثقتهم في نتائج هذا الأجتماع وتحققهم من خلال المناقشات مع المسؤولين بالوزارة عن احكام الأشراف البيطري على عمليات الذبح بالمجازر

واختتمت نائب وزير الزراعة الأجتماع بالتأكيد على ان الوزارة حريصة على تنفيذ المشروع لخلق مزيد من فرص العمل أمام المصريين وفتح أسواق تصديرية جديدة والإستمرار في تطوير المجازر واجراء عمليات التتبع والمراقبة على طول سلاسل القيمة والأنتاج ونرحب بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطة التنفيذية للمشروع وتقديم كل الدعم للشركاء الراغبون في الأستثمار على ارض مصر.