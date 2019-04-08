شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطلق اسم الشهيد مجند محمود أحمد عبد الشافى على مدرسة بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على إطلاق اسم شهيد من القوات المسلحه على مدرسة بالمحافظة تخليداً لذكراهم وتضحياتهم فداء للوطن.
وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم إطلاق اسم مجند محمود أحمد عبد الشافى بشير، على مدرسة دهشور الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين.
وأكد راشد أن محافظة الجيزة تحرص دورياً على إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين الهامة تخليداً لذكراهم، مشيراً إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس جاء وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
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