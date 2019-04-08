شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم سانت بطرسبرج لأمين رابطة العام الإسلامى: نثمن دوركم لخدمة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحاكم مدينة سانت بطرسبرج "عاصمة الثقافة الروسية" ألكسندر بيجلوف.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز العمل من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والسلام.

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وقد أشاد الحاكم بيجلوف بمحاضرة العيسى التى ألقاها فى جامعة سانت بطرسبرج وبالموضوعات المهمة التى تطرّق إليها في ثنايا المحاضرة، كما نوّه بجهود رابطة العالم الإسلامى قائلاً: "ندرك الحجم الكبير لأعمالكم ونُقَيِّم دوركم العالمى لخدمة الوئام والسلام الإنسانى".

وعبّر الحاكم عن أمله في تكثيف جهود التعاون المشترك وإحياء عدد من نشاطات الرابطة ومؤتمراتها على الأراضى الروسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيداً بأهمية تواجد الرابطة فى عاصمة الثقافة سانت بطرسبرج لتفعيل المزيد من اللقاءات البينية ذات الأهداف المشتركة.

وشكر العيسى للحاكم بيجلوف حسن الاستقبال، مؤكداً أن تجربة روسيا الاتحادية في الوئام بين مختلف التنوع الديني والإثني البالغ 192 قومية، يمثل نموذجاً رائداً يستحق الإشادة به والإفادة منه عالمياً، وخلص معاليه إلى أهمية التواصل والحوار لدعم سبل التعاون في كافة المجالات الهادفة لتعزيز برامج الاندماج الوطني بمختلف تنوعه، مؤكداً أن التجارب الناجحة يتعين أن تكون مصدر إلهام للجميع.