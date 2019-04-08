شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: قتلى طرابلس ليسوا من المدنيين وإنما من المليشيات التى نحاربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن هناك مناوشات واشتباكات خفيفة دارت في بعض المحاور بطرابلس، ولا زالت قوات الجيش الليبي تتمركز في شرق وجنوب شرق طرابلس.

وقال المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" - "لا نعلم من قام بالعملية التي دارت أمس غرب طرابلس، وما هي نتيجتها"، معقبا على صحة خبر ضحايا القتلي بتلك العملية " قتلي طرابلس ليسوا من المدنيين وإنما من المليشيات التي نقاتلها".

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وتابع "فيما يتعلق بحصيلة ضحايا الجيش الليبي، فلدينا 3 شهداء أمس، وفي الثلاث أيام الأولى كان لدينا 14 قتيلا من وحدات المنطقة الشرقية، كما أصيب 60 شخصا حتى الآن، ولا زالنا في مواقعنا ونتقدم بشكل جيد".

وأضاف أن الهدنة من اختصاص القادة الميدانيين على الأرض، وليست من اختصاص القيادة العامة، موضحا "نحن نستمر في القتال طالما تتم مواجهتنا بالسلاح، وعدم الالتزام بالهدنة سببه الطرف الآخر الذي لا يعترف بها"..مشيرا إلى أن القوات الليبية تتقدم حاليا باتجاه ترهونة والجبل الغربي وبني وليد.