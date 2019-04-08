مشروعان لتصنيع اللنشات في المنطقة الحرة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة في السويس، على إنشاء مشروعين بمنطقة الأدبية برأس مال 1.5 مليون دولار، يوفرا 60 فرصة عمل.
وعقد المجلس بمقر إدارة المنطقة الحرة برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وأحمد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة، واللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وقال اللواء عبد المجيد صقر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المشروعين يقاما على مساحة 3500 متر، وتخصص نشاطهما في تصنيع اللنشات وخزانات المواد البترولية وخدمات منصات البترول.
وأضاف اللواء "صقر" أن المجلس قرر إلغاء 7 موافقات سابقة لعدم التزام المتقدمين للمشروعات بالنواحي المالية والإدارية والتنظيمية المعمول بها بالمناطق الحرة.
ووافق المجلس على زيادة التكاليف الاستثمارية لعدد 8 شركات ومشروعات بزيادة تقدر بـ 5.4 مليون دولار.
واستعرض مجلس المنطقة الحرة 29 مذكرة مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة بإنهاء التعديلات لهذه المشروعات والشركات لتيسير العمل أو إضافة أنشطة جديدة أو مزاولة نشاط وتعديل بعض البنود.
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