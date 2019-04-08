حان وقت تخفيف الملابس نهارا.. 3 نصائح مهمة من الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
حالة من عدم الاستقرار يشهدها الطقس خلال الأيام الحالية، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي بدءًا من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري لتصل إلى 25 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد.
ونصح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل كامل، حتى نهاية الشهر الجاري؛ لأن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة ودرجات الحرارة الصاعدة والهابطة، قائلا: "متخففوش الملابس دلوقتي" خاصة في فترات الليل التي تتسم بالبرودة.
وقال عبدالعال، "حان وقت تخفيف الملابس صباحًا"، موضحًا، أنه يمكن تخفيف الملابس في الفترة الصباحية، مع الاستمرار في الارتداء الملابس الثقيلة في فترة الليل، التي تشهد برودة على جميع الأنحاء، وتخفيف الملابس بشكل كامل يمكن بعد أعياد الربيع "شم النسيم".
ونصح السائقين بضرورة توخي الحذر على الطرق خاصة مع وجود الشبورة المائية الكثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.
وأضاف عبدالعال لمصراوي، أن انخفاض درجات الحرارة لن يصل لمعدلاتها خلال فصل الشتاء، ونتوقع عدم حدوث موجات برد أخرى، أو تكرار موجة الأمطار الغزيرة التي وقعت في التجمع الخامس نهاية شهر إبريل من العام الماضي.
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