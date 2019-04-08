محافظة القاهرة: الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ4500 وحدة سكنية بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أحمد فؤاد إنه تم الانتهاء من توصيل الغاز لـ4 آلاف و500 وحدة سكنية بشارع السعادة بمنطقة المعراج في حي البساتين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.

وأضاف فؤاد - في تصريحات اليوم الاثنين - أنه جاري البدء في أعمال الرصف بشارع السعادة والتي تصل لمسافة 800 متر بدءًا من أرض المرشدي حتى نفق كارفور بالمعادي مرورًا بعمارات بدر وزهراء المعادي، وذلك بعد انتهاء حي البساتين من أعمال تجريد الشارع بالكامل ورفع كفاءته والانتهاء من توصيل جميع المرافق.. مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على عدم إجراء أي أعمال حفر مخططة خلال 3 سنوات قادمة.

يذكر أن الشارع يبلغ طوله 1300 متر ويعد من المحاور الهامة بالمنطقة لربطه بالطريق الدائري.​