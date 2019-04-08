الحكومة تعلن إجراءات لضبط الأسعار وتوفير السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم لمتابعة إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتفادي أي نقص في الكميات المعروضة من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوي الدخول المحدودة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأهمية الاستفادة من بنود البروتوكول في تحقيق وفرة بالسلع، خاصة الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.

من جانبه، استعرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، موقف مخزون السلع الاستراتيجية، وأشار إلى أن وزارة التموين تعمل حاليًا على زيادة المخزون ليكفى فترة تتراوح بين ٥-٦ أشهر بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون ٣ أشهر فقط.

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وأكد مصيلحي تزايد المخزون الاستراتيجي من القمح والسكر والزيت، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التى لا توجد أية مشكلات حالياً فى كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.

وأضاف أن الكميات التي تم استيرادها من الفول أسهمت في انخفاض السعر، وسيتم طرح كيلو الفول بـ١٤ جنيهًا فقط من خلال ٢٢٠ موقعًا لمعارض أهلاً رمضان اعتبارًا من ٢٠ أبريل.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بطلب موافاته بتقرير أسبوعى حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أي سلعة، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص.

تعليق الصور: اجتماع الحكومة اليوم