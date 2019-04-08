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وزير الآثار يبحث مع وزير الثقافة التشيكي دعم التعاون في مجال العمل الأثري

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

بحث وزير الآثار الدكتور خالد العناني مع وزير الثقافة التشيكي أنتونين ستانيك، سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف وترميم الآثار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بمكتب الوزير في منطقة الأهرامات، بحضور السفير جان فولك سفير التشيك بالقاهرة، ومرسلاف بارتا رئيس البعثة التشيكية بمصر ومايكل لوكش مدير المتحف القومي التشيكي.

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وأعرب العناني عن سعادته بالتعاون المشترك بين البلدين وتوطيد سبل العلاقات في مجالات العمل الأثري المختلفة، حيث تعمل بمصر بعثتين أثريتين بمنطقتي آثار سقارة وأبو صير.

من جهته.. أشاد وزير الثقافة التشيكي، خلال اللقاء، بالعلاقات التي تربط الدولتين خاصة في مجال الآثار، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون خاصة في مجال العمل الأثري، مرحبًا بعمل البعثات التشيكية بمصر واستعدادهم لدعم وزارة الآثار بالخبرات التشيكية في مجال ترميم الكنائس الأثرية.. داعيًا الدكتور خالد العناني لزيارة العاصمة التشيكية "براغ" ومتاحفها والمواقع الأثرية بها.

وتبادل الجانبان، في ختام اللقاء، الهدايا التذكارية ومنها مجموعة من الكتب الأثرية عن مصر وحضاراتها المتنوعة.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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