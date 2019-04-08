رئيس الوزراء يُتابع الاستعدادات الجارية للتحضير للجنة العليا المصرية - العراقية المُشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة قيام الوزارات المعنية بالتواصل مع الجانب العراقي، في إطار التحضيرات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، والتركيز على عددٍ محدد من المشروعات في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان؛ إيذانًا لتوقيع مذكرات تفاهم تفصيلية، أو الاتفاق على خطوات تنفيذية بشأنها، وليس مجرد إطار تعاون عام، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ على أرض الواقع في أقرب فرصة بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة المُقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

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وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع قد حضره كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه في ضوء تنفيذ تلك التوجيهات فقد قام كل من الوزراء الحاضرين بعرض أهم المشروعات التي يمكن التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي يتم التواصل بشأنها مع المسئولين العراقيين؛ بهدف الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين مصر والعراق لآفاق أرحب؛ استغلالًا لحالة الزخم والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الشقيقين، وآخرها الزيارة المهمة التي قام بها عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث أنه من بين المشروعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع، شبكة ربط الغاز والكهرباء والاتصالات بين البلدين، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار من خلال شراكات مع الشركات العراقية، هذا إلى جانب مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة في عمليات التشغيل والصيانة لمنشآت المرافق البترولية بهدف النهوض بها وتحسين قدراتها الإنتاجية، وكذا التعاون في مجال تحديث الصناعات العراقية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية بين البلدين.​