"الزمالك" يصل من المغرب بعد التعادل مع حسنية أغادير بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة كرة القدم لنادي الزمالك قادمة من الدار البيضاء في المغرب، عقب مواجهة فريق حسنية أغادير بكأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

جرى إنهاء إجراءات وصول البعثة، على رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء، من خلال مبنى الركاب 2 في مطار القاهرة الدولي وسط ترحيب كبير من العاملين بالمطار بالفريق.

يقام لقاء العودة الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس بين الفريق.