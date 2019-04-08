حدث في 8 ساعات.. طرح شقق إسكان اجتماعي وقرعة أمم أفريقيا على "نايل سبورت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعلان نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، إذاعة قناة "نايل سبورت" التابعة لقطاع القنوات المتخصصة والقناة الثانية، على التردد الأرضي، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها 12 إبريل الجاري تحت سفح الأهرامات بحضور كوكبة من الشخصيات العالمية، بالإضافة لإعلان تميمة البطولة.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية، على النحو التالي:

في سادس لقاء له مع ترامب: الرئيس السيسي يحمل ملفات وهموم المنطقة إلى واشنطن

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي على المستوى الرسمي، لكنها تعد سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في صيف عام 2014، حيث كانت أول زيارة في شهر سبتمبر من نفس العام، أي بعد ثلاثة أشهر من توليه مهام منصبه، للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

رسميًا.. قرعة أمم أفريقيا على التليفزيون المصري و"نايل سبورت" أرضيًا

أعلن هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون للبرامج الرياضية، أن قناة "نايل سبورت" التابعة لقطاع القنوات المتخصصة والقناة الثانية ستنقلان على التردد الأرضي قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها 12 إبريل الجاري تحت سفح الأهرامات بحضور كوكبة من الشخصيات العالمية، بالإضافة لإعلان تميمة البطول

بمقدم 14 ألف جنيه.. الإسكان تعلن موعد سحب كراسات شقق "الاجتماعي"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء سحب كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمكاتب البريد المُميكنة، في المحافظات المطروح بها الوحدات، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15/4/2019، ويبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني (www.shmff.gov.eg)، من22/4/2019 : 30/4/2019، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين (متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، لمدة شهر كامل ابتداءً من 1/5/2019 : 31/5/2019.

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"خففوا الملابس في هذه الأوقات".. الأرصاد: لا موجات برد أخرى

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا غير ملحوظ في درجات الحرارة اليوم بانخفاض درجة واحدة، مقارنة بأمس، ليسود طقس مائل للحرارة شمالا وشديد الحرارة جنوبًا، خلال ساعات النهار ومائل للبرودة ليًلا على كل أنحاء الجمهورية.

على قناة ديسكفري.. زاهي حواس يفتح توابيت أثرية بالمنيا- صور

اشترك الدكتور زاهي حواس، في إعادة إعلان كشف أثري مهم بمنطقة الغريفة الأثرية بمحافظة المنيا؛ لشهرته العالمية في الترويج للسياحة لمصر، على قناة ديسكفري العالمية.

"التضامن" تعلن مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات

قررت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية حتى 18 أبريل الجاري للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية والتي كان من المقرر لها الانتهاء الأربعاء 10 أبريل الجاري؛ تيسيرًا على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التي أعلنتها الوزارة.

تأمين صحي ومعاش وقرض.. 20 معلومة عن كارت "الفلاح الذكي"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، اجتماعًا، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح" بحضور وزيري الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، ونائب وزير الزراعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

براتب 2000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن وظائف جديدة بمدينة نصر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وظائف جديدة براتب يصل لـ2000 جنيه، بواقع 55 فرصة عمل، في أحد المولات الكبرى بمدينة نصر.