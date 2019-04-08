الزراعة: محصول القمح يتجاوز 9 ملايين طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة بتوريد كميات القمح هذا العام لصوامع وزارة التموين.

وأكد الدكور علاء خليل، مدير معهد البحوث الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح هذا العام من أعلى مواسم الإنتاج والسعر، مشيرًا إلى أن المساحة الكلية بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان.

وأضاف خليل، لمصراوي، الاثنين، أنه من التوقع أن تورد وزارة الزراعة ما يقرب 9 ملايين ونصف طن قمح بواقع 20 أردبًا في الفدان الواحد، موضحًا أن الحقول الإرشادية 2387 حقل مفر و4000 تجميعات إرشادية بمجموع 6387 حقلًا إرشاديًا.

وأشار إلى أن الموقف الوبائي فيما يخص الصدأ الأصفر محدود للغاية ولن يؤثر على المحصول.

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وشدد على ضرورة توفير سعات تخزينية لاستقبال كميات القمح المورد فضلاً عن تطوير الشون وتوفيرها، مؤكدًا أنه دور وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويجري الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، العديد من الزيارات الميدانية لمتابعة الأداء في المحصول الشتوي، ومتابعة الموقف بشكل تام، لضمان أنّ يكون الأداء الشتوي هذا العام على أعلى مستوى.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة منذ تولية حرص على متابعة جني المحصول بنفسه، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الزيارات هي الاطمئنان على جودة المحصول ومتابعة الحصاد.

وأضاف القرش لمصراوي، أنه جرى رفع سعر توريد القمح هذا العام لـ685 جنيها للإردب، بعدما كان 600 جنيه العام الماضي.

وأكد أن انخفاض السعر 15 جنيهًا بحسب درجة النقاوة.