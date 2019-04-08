"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية 132 منفذ أمان على مستوى الجمهورية؛ لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، في إطار مبادرة "كلنا واحد – وأهلا رمضان"؛ لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ومن أبرز المنافذ 2 منفذ بحي الأسمرات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، و2 منفذ بشارع مسيلمة بن الوليد بمنطقة غبريال بالإسكندرية، ومنفذ بالسوق التجاري لإسكان الشباب بمدينة الشروق بالقاهرة، منفذ بالحي العاشر مدينة نصر أمام موقف سوق العاشر بالقاهرة، ومنفذ متكامل بميدان الساعة بشارع النزهة بمدينة نصر القاهرة.

ومنفذ بمدخل سوق السيارات بالحي العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، منفذ متكامل بميدان محطة مصر بالإسكندرية، شارع المنصورية بحي الجمالية بالقاهرة، شادر لحوم طازجة بحي زهراء العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، منفذ متكامل أمام موقف سوق العاشر بمدينة نصر بالقاهرة، تطوير المنفذ الكائن بجوار محطة مصر بالإسكندرية.

في سياق متصل واصل (626) فرعا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية طرح منتجاتها بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيًا على جموع المستهلكين.