بالصور.. إحباط محاولة تهريب 20 ألف قطعة ألعاب نارية عبر ميناء العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط 20 ألف قطعة ألعاب نارية متوسطة الحجم أسطوانية الشكل، ومزودة بفتيل اشتعال داخل صناديق خاصة بسماعات المسارح كبيرة الحجم، أعدت خصيصاً للتهريب، بداخل حاوية مشمولها (إكسسوار مسرح) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة.
بسؤال المفوض من صاحب الشأن بما أسفر عنه الضبط، أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحوي الرسالة من بضائع ممنوعة أو محظورة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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