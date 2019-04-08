أخبار مصر | تفاصيل لقاء وزير الأثار والسفير التشيكي صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء وزير الأثار والسفير التشيكي صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، صباح اليوم الإثنين، أنطونين ستانيك، وزير الثقافة التشيكي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر مكتب الوزير بمنطقة الأهرامات.

وضم الوفد التشيكي، السفير جان فولك، سفير التشيك بالقاهرة، ومرسلاف بارتا رئيس البعثة التشيكية بمصر، ومايكل لوكش مدير المتحف القومي التشيكي.

وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والمتاحف وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف وترميم الآثار.

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وأشاد وزير الثقافة التشيكي بالعلاقات التى تربط بين الدولتين خاصة فى مجال الاثار، و حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون حاضة في مجال العمل الأثري، حيث ابدى ترحيبه الشديد بعمل البعثات التشيكيه بمصر، واستعدادهم لدعم وزارة الآثار بالخبرات التشيكيه في مجال ترميم الكنائس الاثرية.

ورحب العناني بوزير الثقافة التشيكي والوفد المرافق، وسعادته بالتعاون المشترك بين البلدين وتوطيد سبل العلاقات في مجالات العمل الاثري المختلفة. حيث تعمل بمصر بعثتين أثريتين بمنطقتي أثار سقارة وابوصير.

وقد دعا الوزير التشيكي العناني لزيارة العاصمة التشيكية "براغ" ومتاحفها والمواقع الأثرية بها.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهداية التذكارية ومنها مجموعة من الكتب الاثرية عن مصر وحضاراتها المتنوعة.