أخبار مصر | برلمانية: التعديلات الدستورية من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: التعديلات الدستورية من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في الاستفتاء على الدستور الذي يبدأ الاثنين الموافق 22 أبريل الجاري، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وحثّت صالح، أبناء مصر على المشاركة في صناعة مستقبل مشرق لبلدهم حتى يحصدون ثماره قريبًا، لافتًا إلى أن الهدف الأول والأخير هو الصالح العام لمصر الغالية، مُشيرة إلى أن العديد من دول العالم قامت بإجراء تعديلات دستورية أكثر من مرة"، متابعة أن "التعديلات المطروحة على الدستور المصري من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الوطن والمواطنين خلال المرحلة المقبلة حيث تسهم في تمكين المرأة والفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة".

وأكدت نائبة جنوب سيناء، أن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، ويشعر بها القاصي والداني، انعكست بدورها على الجميع، وتابعت:"أننا "نعيش في مناخ ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان لأن قيادتنا الحكيمة لا تدخر جهدًا في السعي لنهضة البلاد نحو غد مشرق من أجل الأجيال الحالية والقادمة".

كما أكدت النائبة البرلمانية على أهمية الدور التاريخي المشهود الذي يقوم أبناء الوطن الشجعان من رجال القوات المسلحة والشرطة.